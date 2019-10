Traverser l’Atlantique à la rame : le défi de Philippe Schucany

Traverser l’océan Atlantique à la rame. C’est le défi un peu fou que s’est lancé Philippe Schucany. Le retraité neuchâtelois prendra le départ des Îles Canaries en direction de la Martinique avec trois équipiers, Philippe Berquin, Philippe Michel et Bernard Gerbeau. Ils espèrent boucler les 5'000 km en une cinquantaine de jours.

Avec une moyenne d’âge de 65 ans, l’équipage du défi « À l’Abord’Âge » pourrait devenir le plus vieux à traverser un océan. Mais le but n’est pas de réaliser un record, c’est avant tout de faire cette traversée avec un maximum de plaisir et prouver que la retraite n’est pas la fin mais bien le début d’une aventure.

Cependant, la vie à quatre pendant une cinquantaine de jours sur un bateau de seulement 8m64 de long pourrait s’avérer compliquée.

Philippe Schucany sait déjà que tout ne sera pas rose.