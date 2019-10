Tristan Blanchard couronné au Trail du Jura bernois

Le nouveau parcours de 44 km avec près de 2000m de dénivelé positif du Trail du Jura bernois a été dominé par Tristan Blanchard. Le Biennois a franchi la ligne en 3h 56’ 02’’ samedi à Tramelan. Il a devancé le Soleurois, Xavier Butty, de près de 6’ et l’habitant de Glovelier, Xavier Miserez, de plus de 15'.

Chez les dames, c’est Séverine Bolzli Viatte de Saignelégier qui a été la plus rapide. Elle a terminé le parcours en 5h 13’ 46’’ Le podium est complété par l’Imérienne, Laudine Brutillot, d’un peu plus de 7’ et la Neuchâteloise, Maryline Jean-Richard de presque 30’.

À noter également qu’un parcours de 13 km était également proposé. Tous les résultats détaillés sont à retrouver ici.