Les préparatifs de la fête cantonale bernoise de lutte 2021 sont lancés

Tramelan sera dans moins de deux ans un haut lieu du sport traditionnel suisse le temps d'un week-end. La fête cantonale bernoise de lutte s’y tiendra en effet les 7 et 8 août 2021. Elle se déroulera sur le terrain d’entraînement du FC Tavannes/Tramelan, situé à côté de la patinoire. Si le stade de football du FCTT n’a pas été retenu (également situé à quelques pas de là), c’est pour ménager la pelouse qui peut être soumise à rude épreuve comme l’a montré la dernière fête cantonale bernoise qui s’est déroulée dans le Jura bernois en 2014 à St-Imier.





Les fêtes cantonales des jeunes lutteurs et des actifs réunies en un week-end



Plus de 300 jeunes lutteurs et actifs s’affronteront dans les ronds de sciure et les organisateurs espèrent entre 6'000 et 8'000 spectateurs, soit presque moitié moins que lors des fêtes cantonales qui se déroulent dans la partie alémanique du canton. Le budget estimé à 500'000 francs sera également loin des 2 millions déjà déboursés par d'autres régions. Mais Tramelan réunira pour la première fois les fêtes cantonales des jeunes lutteurs et des actifs dans un même week-end. Les jeunes s’affronteront le samedi avec à la clé une qualification pour la fête fédérale des jeunes lutteurs programmée trois semaines plus tard à Schwarzenburg. Les actifs en découdront le dimanche, ce sera également la dernière occasion pour eux de décrocher un billet pour la fête de lutte actifs de Kilchberg, événement de dimension fédérale.