« Je m’entraîne avec » le CC Ajoie

Avoir de l’équilibre et un minimum de souplesse sont des qualités requises au curling. Nous allons passer à la pratique avec les conseils d’Olivier Dubail pour parvenir à placer la pierre le plus près possible d'une cible circulaire dessinée sur la glace. Appelée « la maison », elle est située au bout de la piste longue de 43 m.