« Je m’entraîne avec » Nathan Montavon et Damien Dobler au tir à 300m

Le tir à 300m a été une discipline olympique mais ne l'est plus. Seuls les pistolets et carabine à 10m, 25m et 50m ont encore leur place aux Jeux. La pratique est peu coûteuse pour les jeunes tireurs qui se voient prêter un fusil par l’armée. Cette dernière finance également la moitié de la munition tandis que la société de tir paye la part restante. Pour les actifs, c’est une autre histoire… /jpi