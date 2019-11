Le Powerman Duathlon Tramelan, c’est fini !

Le Powerman Duathlon Tramelan, étape des World Series, disparaît du calendrier sportif. Faute de moyens suffisants pour garantir la pérennisation de la manifestation, les membres de l’Association Sportive Triathlon Tramelan (ASTT) réunis en assemblée générale le 19 novembre ont renoncé à organiser la 3e édition l’an prochain.







Manque d'intérêt du public



L’assemblée a constaté que les conditions, notamment financières après les déficits des éditions 2018 et 2019, n’étaient pas remplies pour 2020. Elle a également « mis en exergue la fréquentation du Powerman Duathlon Tramelan par les athlètes, en 2018 et 2019, largement inférieure aux attentes et le manque d’intérêt du public régional pour le duathlon en général et la manifestation annuelle en particulier », explique l’ASTT dans un communiqué.







Le triathlon régional et les épreuves populaires devraient perdurer



La collaboration avec l’International Powerman Association et Powerman Switzerland ne sera donc pas reconduite. Les membres présents ont, par ailleurs, proposé au comité de restreindre le programme de la manifestation 2020 à l’organisation du triathlon régional et des épreuves populaires et jeunesse qui devraient donc perdurer. Un changement de voilure radical que l’ASTT dit regretter tout en admettant que cette décision ultime était « inéluctable ». /comm+jpi