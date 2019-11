« Je m’entraîne avec » le Team Ice Phoenix

Le Jura compte l’une des trois seules formations de patinage synchronisé de Suisse romande. Le Team Ice Phoenix compte douze patineuses et un patineur du Jura et du Jura bernois âgés entre 12 et 19 ans. Il s’entraîne sur la glace de la patinoire de Delémont. L’équipe créée il y a quatre ans est encadrée par Lorena Russo, Amélie Rossé et Céline Joray. Depuis cet été, elle prépare le programme qu’elle présentera lors de différents concours au début de l’année prochaine. Emilie Muhmenthaler a participé à un entraînement et cherché à en savoir davantage sur ce sport qui allie aptitudes physiques et qualités artistiques.