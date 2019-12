« Je m’entraîne avec » Nicolas Roulet et Alexandra Herbrikova

Couple sur la glace comme dans la vie, Nicolas Roulet et Alexandra Herbrikova forment la seule paire de Suisse à pratiquer la discipline de couple en patinage artistique. Et aujourd’hui, on parle bien de son conjoint ou de sa conjointe, comme partenaire d’entrainement et de compétition. De haute compétition même.

Nicolas et Alexandra partagent ainsi les mêmes émotions sportives : leur discipline est très exigeante et requiert vraiment des qualités que les autres patineurs, en individuel ou en danse, ne possèdent pas.