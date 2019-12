Podium national pour les haltérophiles de Tramelan

Les haltérophiles de Tramelan grimpent sur le podium suisse. Les hommes de l’Haltéro-Club Tramelan ont terminé 3es de la finale du championnat de Suisse disputée samedi à Moutier. Cette manifestation a été organisée par la Société d’Haltérophilie Prévôtoise pour la troisième année consécutive. Yannick Sautebin a été le meilleur athlète de la journée avec 133 kg soulevés à l’arraché et 150 kg à l’épaule-jeté. Alexandre Borel, avec le record national en U15, Gricha Baker, avec le record national en U17, Jonathan Court et Xavier Châtelain ont aussi été alignés sous les couleurs du club de Tramelan. La victoire est revenue au Club Haltérophile de Zurich chez les hommes et au club bâlois de Weightlifting-NorthWest chez les dames. /tri