La Chasseralienne reportée de deux semaines

A vos agendas ! La Chasseralienne, course chère aux amateurs de ski alpinisme et de raquettes, a été reportée de deux semaines à cause du manque de neige. Initialement prévue le samedi 25 janvier, l’épreuve qui relie Nods au sommet du Chasseral se déroulera finalement le 8 février. L’annonce a été faite samedi par les organisateurs. A noter que cette année, une édition spéciale est mise sur pied pour honorer les 10 ans de la course. Retrouvez toutes les informations relatives aux parcours et aux inscriptions via ce lien. /comm-ygo