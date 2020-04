Pas de Jura’ltitude XC en 2020

Après avoir pesé le pour et le contre, les organisateurs de la Jura’ltitude XC ont choisi d’annuler l’édition 2020. L’épreuve de marche et vol en parapente devait se dérouler des 12 au 14 juin au départ et à l’arrivée de Moutier. Cette décision est motivée par la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué diffusé mardi, le président du comité précise qu'il s’agit aussi de faire preuve de solidarité envers le personnel hospitalier, très sollicité en cette période de crise.

L’épreuve devait se tenir cette année sous une nouvelle formule, avec une épreuve de « sprint » comprenant un atterissage de précision. Cette première aura donc lieu l’année prochaine. Les dates sont déjà fixées des 19 au 21 juin. /comm-vja