Six victoires régionales pour le canicross

Les athlètes régionaux ont rayonné lors de la première manche du Championnat suisse de canicross et de bikejöring ce week-end à Vendlincourt. Ils ont signé quatorze podiums, dont six victoires. Thierry Charmillot, Lohann Steiner, Séverine Boillat, Théo Schlüchter, Fanny Borne et Alissia Greppin sont arrivés en tête dans leur catégorie respective. /comm-sab





Les podiums régionaux