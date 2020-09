Victoire française sur le Domoniak

Première participation et première victoire pour Jacques Martinez au Domoniak. Le Français l’a emporté en 1h08’36’’ samedi après-midi à Delémont. Sur le parcours Hadès, long de 400 m de natation, 12,7 km de VTT et 6 km de course à pied, il a devancé deux Neuchâtelois. Le champion jurassien Alexis Cohen a pris la 2e place à 2’29’’ et Ricardo Senos la 3e à 3’54’’. Cette 5e édition du Domoniak est le seul triathlon organisé cette année dans la région et est intervenue après une période de plus d'un an sans compétition.