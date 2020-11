Une course individuelle au chronomètre

Les coureurs de la région pourront en découdre à distance. Les organisateurs de la Course des Pavés ont dû renoncer à leur 26e édition en raison du coronavirus, mais ils proposent une alternative. Le Défi de La Neuveville se tient entre le mercredi 4 novembre et le 27 décembre. Les participants se mesureront de manière individuelle, et à loisir, sur un parcours de 8,4 km pour 170 m de dénivelé : « Le tracé offre le meilleur de La Neuveville, entre bord du lac, forêt et vignobles », explique Cyprien Louis, membre du comité directeur. Il suffira de timbrer sa carte de participation à une borne de chronométrage à l’arrivée et au départ pour figurer dans le classement, qui sera régulièrement actualisé sur internet.

La FSG La Neuveville tenait ainsi à maintenir le contact avec les habitués de sa course à pied traditionnelle, mais pas seulement : « Il y a aussi un aspect de santé publique où nous invitons tous les habitants de la région qui ont découvert la course à pied récemment ou qui ne peuvent plus pratiquer leur sport favori à venir faire ce défi, car il faut garder la motivation et rester en mouvement », poursuit Cyprien Louis.