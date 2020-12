« Je m'entraîne avec »… Lauriane Merz

Sale temps pour les pratiquants de sports de combat à l’heure où les salles d’entraînement sont fermées et les sports de contact interdits. « Je m’entraîne avec » est pourtant bien allé à la rencontre de Lauriane Merz, spécialiste de Kick-Boxing. La Jurassienne de 25 ans a notamment été sacrée vice-championne du monde amateur en 2018, championne de Suisse en 2017 et 2018 en -55kg sous différentes fédérations. Faute de pouvoir combattre face à un « sparring-partner » en raison des restrictions sanitaires, elle est contrainte de s'entretenir dehors pour garder un corps capable d'encaisser les rounds effrénés de 3 minutes. C'est donc aux abords du stade de Courroux près de Delémont, sous des températures négatives, que Lauriane Merz a donné rendez-vous à notre reporter Jérémie Pignard. C'est parti pour une séance muscu-cardio et plus d'une heure de souffrance.