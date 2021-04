Vanie Gogniat s’est mesurée aux meilleures jeunes escrimeuses du monde. La Neuchâteloise licenciée au Cercle d'escrime Bienne s’est classée 41e du tournoi individuel à l’épée des Mondiaux U17 qui se sont tenus samedi au Caire, en Égypte. À même pas 16 ans, elle participait à ces premières joutes planétaires. Vanie Gogniat était la première femme du club seelandais à se qualifier pour des mondiaux depuis plus de 15 ans, et la plus jeune à y être parvenue. /emu