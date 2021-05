La course VCV est dans l’incertitude

Courir ou ne pas courir ? Telle est la question à laquelle les organisateurs de la course à pied Villeret-Chasseral-Villeret doivent répondre. En raison des incertitudes liées à la pandémie, le comité ne prendra aucune décision avant les vacances d’été concernant la tenue ou l’annulation de la 21e édition de la course VCV prévue le 4 septembre prochain, a-t-il annoncé ce lundi. Pour patienter, les coureurs peuvent d’ores et déjà user leurs chaussures sur le parcours de la course qui est balisé. /comm-nmy