La Jura’ltitude s’allège et s’étend

La Jura’ltitude se réinvente pour exister cet été. Face à la pandémie de Covid-19, l’épreuve de vol en parapente et marche va se tenir sous la forme d’un trophée entre le 19 et le 27 juin. Concrètement, les participants devront valider trois balises en un jour (Raimeux de Grandval, Montagne de Moutier et Le Buement à Court) et transmettre leur trace GPS aux organisateurs. Cette édition allégée a pour objectif de « motiver les gens à sortir de chez eux, de pratiquer un sport et de se lancer un défi », selon un communiqué transmis ce mardi.

La Jura’ltitude a été annulée l’an dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Elle se disputait habituellement sous la forme d’une grande course d’orientation à travers l’Arc jurassien. Deux parcours étaient proposés sur deux ou quatre jours. /comm-msc