Suissesses du 4x400m éliminées malgré un joli record

C'était la dernière course de Lea Sprunger dans un grand Championnat. La Vaudoise disputera encore cinq meetings en Suisse cette saison, avant de tirer sa révérence, au terme d'une riche carrière.

Celle-ci aura été marquée par de grandes joies, comme son titre européen en 2018 sur 400 m haies, celui, également européen, en salle sur 400 m en 2019 et sa 4e place aux Mondiaux de Doha 2019 sur les haies basses, sans compter ses records de Suisse. Il y a eu aussi des larmes, comme lors de son élimination en séries aux JO de Rio (400 m haies) ou de sa disqualification aux Mondiaux en salle 2018 sur 400m.

« J'ai reçu énormément de messages ici à Tokyo, et ça faut chaud au cœur », a dit Lea Sprunger, éliminée en demi-finales du 400 m haies à Tokyo. « J'ai hâte de rentrer en Suisse et de retrouver mon copain et ma famille », a-t-elle conclu, en souhaitant le meilleur à ses coéquipières du relais pour la suite. /ATS-nmy