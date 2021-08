Les nouveaux rois du sprint régional

Les années impaires pour Lolita

Lolita Ortega a gagné sa course en 12’’79. Elle empoche le 3e titre jurassien de sa carrière sur 100 m. Après 2017 et 2019, l’athlète de la FSG Alle reste abonné aux années impaires. Elle s’est imposée devant les pensionnaires de la FSG Bassecourt Elodie Chèvre et Julie Lachat. Les médailles d’argent et de bronze ont accusé respectivement 0’’45 et 1’’03 de retard sur la nouvelle reine du sprint.