Sept médailles aux championnats de Suisse de tir à l’arc pour le Club de Tavannes

Trois médailles au tir olympique, et quatre au tir sur terrain accidenté. C’est le résultat du Club Arc & Forêt de Tavannes aux championnats de Suisse de tir à l’arc qui ont eu lieu à Jussy et Montheron les weekends du 21 et 28 août. L’équipe tavannoise, constituée de Carol Lorenzini, Cédric Clémence et Florian Juillerat, a décroché l’argent au tir par équipe, en plus des résultats individuels. Carol Lorenzini a reçu l’argent dans les deux catégories de tir, c'était l’argent en tir olympique et le bronze en tir sur terrain accidenté pour Florian Juillerat et Cédric Clémence a obtenu le bronze et l’or. Un beau résultat malgré le manque de compétition dû à la crise sanitaire, d'après les responsables du club. /comm-tbu