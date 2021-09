Carole Perrot conserve son titre de championne jurassienne

Carole Perrot assoit son titre de championne jurassienne de triathlon avec un nouveau podium. L’athlète de Prêles a pris la 2e place du Domoniak sur le tracé Hadès samedi à Delémont. Avec un chrono d’1h’23’43’’, elle a accusé un retard d’1’06’’ sur l’ancienne professionnelle bernoise Sibylle Matter Brügger après les 400 m de natation, 12,7 km de VTT et 6 km de course à pied. La Chaux-de Fonnière Natacha Erard complète le podium de cette dernière manche du championnat jurassien à près d’un quart d’heure. Au classement général, Carole Perrot devance Natacha Erard et la Tramelote Simea Geiser.