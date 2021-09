La lutte fête son retour dans le Jura bernois

Lukas Renfer a été couronné à l’issue de la journée et s’est classé 4e avec quatre passes gagnées et deux nulles. Le lutteur des Prés d’Orvin Matthieu Burger a terminé, lui, au 10e rang avec trois passes gagnées et trois perdues.

A noter que la journée de samedi était dédiée aux jeunes lutteurs. Tous les résultats du week-end sont à retrouver ici. /nmy