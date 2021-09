« Je m’entraîne avec » Jephté Vogel

Ce n’est pas la discipline la plus populaire de l’athlétisme, particulièrement chez les jeunes. Mais Jephté Vogel en a attrapé le virus quand il était tout petit. Le jeune homme de 19 ans mesure aujourd’hui 1m87 pour 130 kg et envoie son poids de plus en plus loin, jusqu’à 19m36 plus précisément, record de Suisse junior. Après s’être échauffé au stade d’athlétisme d’Alle, Jephté Vogel passe maintenant aux choses sérieuses, poids en main.