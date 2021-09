Jérémy Hunt sur un nuage

Les bras levés et les poings serrés, c’est ainsi que Jérémy Hunt a franchi la ligne d’arrivée dimanche matin. Il peut enfin savourer une médaille aux championnats de Suisse de course de montagne. Le Jurassien a pris la 2e place du Trophée de la Tour de Moron, une étape du Trophée jurassien qui était le théâtre des championnats de Suisse de Course de montagne cette année. Jérémy Hunt a bouclé ce parcours de 11,8 km avec 800m de dénivelé positif en 52’18’’, soit un peu plus d’une minute après le vainqueur d’Adelboden Jonathan Schmid. Le podium est complété par Daniel Lustenberger qui a pris un peu plus de deux minutes de retard sur le premier. Pour Jérémy Hunt, cette victoire était très importante :