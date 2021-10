« Je m’entraine avec » des jeunes boxeurs

Rocky Balboa n’a qu’à bien se tenir. La boxe se pratique à tous les âges et à des niveaux différents dans l’Arc Jurassien. Ce sport individuel se retrouve en club, et les entrainements peuvent se faire seul ou à plusieurs, suivant les envies et le niveau des boxeurs. La période de pause imposée par la pandémie de coronavirus n’a pas aidé à populariser le sport, avec des compétitions régulièrement annulées.

Il existe d’ailleurs deux formes de boxe : la boxe olympique, la forme la plus courante du sport qui se pratique en compétition, avec des coups et des KO. Et puis il y a le « light contact », une variante où les coups sont des petites « touchettes ». La violence y est aussi sanctionnée par des points de pénalités. Cette forme est très populaire pour les plus jeunes, afin de leur donner une première approche à la boxe.