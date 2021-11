Victoires bernoises sur l’épreuve reine de la Course des Pavés

Demian Schaedler et Monique Hofer s’offrent le Trail des 7 Lieues à La Neuville. L’habitant de St-Imier a bouclé les 24 km pour 800 m de dénivelé positif en 1h38’09’’. Il a devancé Gilles Champion de Bienne de 4'45’’ et le Français Aurélien Charité, vainqueur de la dernière édition de cette Course des Pavés en 2019, de 4’47’’.

Monique Hofer de Tschugg a remporté l'épreuve chez les dames en 1h57’33’’. Elle a devancé Morgane Crausaz de Bassecourt de 24’’ et Laurence Yerli de Cernier de 1’04’’.

Pour son retour au calendrier des courses à pied, cette 26 édition de la Course des Pavés a totalisé 1697 inscriptions, un record. Les résultats de toutes les catégories sont à retrouver ici. /tri