« Je m’entraîne avec » Serge et Déborah au padel

C'est l'un des sports qui émerge actuellement en Suisse. « Je m'entraîne avec » s'intéresse ce vendredi au padel. Non pas le « paddle » qui se pratique avec une planche et une pagaie sur l'eau, mais bien le « padel » qui est un sport de raquette à mi-chemin entre le tennis et le squash. Discipline inventée en 1969 par un Mexicain, elle est ensuite arrivée en Europe via l'Espagne et connait un véritable essor ces dernières années. Depuis un mois, c'est à Delémont dans le Jura que se trouve l'un des seuls terrains de padel indoor (en intérieur) de Suisse. « Je m'entraîne avec » en a profité pour aller tester ce sport qui séduit de plus en plus d'adeptes. Le terrain est un peu plus petit qu'un court de tennis, la balle grosso-modo la même, les points se comptent de la même manière mais l'approche est différente. Jérémie Pignard l'a testé pour vous au Five Club à Delémont.