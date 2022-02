« Je m’entraîne avec » Quentin Juillard

C’est une longue tradition suisse et une discipline incontournable des Jeux olympiques d'hiver : le bobsleigh. Bien que popularisée par le film Rasta Rockett en 1993, la discipline ne connaît pas un engouement aussi grand en Suisse romande que chez nos voisins alémaniques. Néanmoins, quelques talents émergent de nos régions à l’image du Jurassien Quentin Juillard, 25 ans, membre du cadre de l'équipe nationale mais malheureusement non qualifié pour les JO de Pékin. Faute de piste de bob dans la région, le pousseur ajoulot s'entraîne surtout en salle pour entretenir sa condition physique de spartiate. Jérémie Pignard est allé s'entraîner avec Quentin Juillard au centre national d'entraînement de Macolin, là où il passe le plus clair de son temps.