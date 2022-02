« Je m’entraîne avec » des fléchettes

C’est une activité qui peut prêter à sourire. Mais elle débouche sur des compétitions internationales et un championnat du monde qui sont très prisés. On veut parler des fléchettes, ou darts c’est selon. En Suisse également, ce sport est chapeauté par une fédération bien structurée, la Swiss Association Darts. Il existe aussi dans notre région la Ligue neuchâteloise de fléchettes, qui n'a toutefois pas son pendant dans le Jura et le Jura bernois.

La Ligue neuchâteloise de fléchettes comprend onze clubs représentant quelque 100 licenciés, qui disputent un championnat tout au long de l’année. Dans le cadre de notre rubrique « Je m’entraine avec », Marcel Neuenschwander s’est ainsi rendu dans le local des Old’Stone, sacrés triples champions de 2018 à 2020. Il a tendu son micro aux principaux animateurs du club, à savoir Julien Medina, son père Angel et son oncle Toni.

La première question était de savoir si on doit considérer les fléchettes comme un sport, un simple jeu ou une activité de bars. La réponse d’Angel, tout d’abord, ne laisse planer aucun doute.