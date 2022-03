« Je m’entraîne avec » Gaël Hody

Très technique, le jiu-jitsu s’apparente aussi tactiquement à un « jeu d’échec » comme aiment le dire ses adeptes. « On essaye de trouver un point de déséquilibre que l’on va essayer de trouver avec la force ou le poids du partenaire. C’est un gros travail de prises, d’amener le partenaire à faire un choix que l’on essaye en réalité de lui dicter, jusqu’à la finalisation », explique Gaël Hody. Intense dans l’effort, la discipline reste non violente, ce qui n’a pas empêché Stéphane, valeureux combattant, de finir un court instant, et sans dommages, dans les bras de Morphée après un étranglement. Auparavant, notre vice-champion d’Europe jurassien, et champion du monde 2018, était un joueur de rugby de bon niveau dans le sud de la France. Gaël Hody revient justement sur sa découverte du jiu-jitsu brésilien, sa philosophie et le lien avec sa profession de médecin.