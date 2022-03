L’Haltéro-club Tramelan remporte les Championnats bernois

L’Haltéro-club Tramelan a remporté samedi dernier les Championnats bernois devant les clubs voisins de Bienne et de Moutier. Les locaux Lorraine Vallat, Lydia Sautebin, Dorian Vaucher, Dylan Sautebin, Xavier Chatelain, Killian Froidevaux, Yannick Chatelain et Brendan Schaffner ont remporté respectivement leur catégorie dans les classements selon le poids du corps. Pour les classements selon la classe d’âge, Tristan Vuilleumier, Dylan Sautebin, Xavier Chatelain et Kevin Schuerch l’ont emporté. /comm-jpi