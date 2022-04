L’Ultra-Trail du Mont-Terrible dans la poche et dans les mollets

Les Courses du Mont-Terrible ont de nouveaux maîtres. Dans l’épreuve reine de l’Ultra-Trail, la Jurassienne Jennifer Wittmer et le Valaisan Alexandre Hubert ont été les plus rapides à avaler les 106 km de cette course à pied. Ils ont démarré samedi par le Trail de Calabri (70 km) pour enchainer dimanche à Fontenais avec le Trail de Pietchiesson (36 km). L’habitante de Courrendlin l’a emporté chez les dames avec un temps total de 14h27’06’’. Jennifer Wittmer a devancé une autre régionale, la Delémontaine Catherine Rion (+8’21’’). L’Appenzelloise Marion Pokora a pris le 3e rang (+1h59’50’’).