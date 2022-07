Joceline Wind abaisse encore le record jurassien du 1500m

Joceline Wind est en forme et enchaîne dernièrement les chronos de référence. La jeune athlète de Sonceboz, 21 ans, a encore amélioré son record personnel et jurassien sur 1500m, une semaine après avoir établi sa dernière marque de référence (4’14’’22) lors des championnats de Suisse à Zurich. Alignée sur le meeting de Tomblaine, près de Nancy en Lorraine, la licenciée du Bienne Athletics a couru en 4’13’’71 et amélioré son record de plus d’une demi-seconde. Cette performance lui a valu la deuxième place du meeting, à 28 centièmes de la vainqueure, la Française Bérénice Fulchiron. /jpi