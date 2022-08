Rachel Pellaud sélectionnée pour les Européens

Rachel Pellaud fait son retour au sein de l’équipe de Suisse du 4x400m. La sprinteuse biennoise a été sélectionnée par la fédération nationale pour les championnats d’Europe d’athlétisme qui se tiennent du 15 au 21 août à Munich. Elle nous a confirmé jeudi qu’elle fera partie de l’équipe qui comptera 6 athlètes. Rachel Pellaud n’avait pas été retenue pour les Mondiaux de Eugene le mois passé et savoure le fait d’avoir pu inverser la tendance : « Je suis allée m’entraîner durant un mois à St-Moritz en juillet pour être en forme et cela a payé, je suis donc très contente. L’équipe a bien figuré à Eugene et je pense que ce sont les mêmes filles qui seront alignées. Je serai là pour aider l’équipe. Ce n’est pas un rôle facile, mais j’y suis préparée mentalement et c’est ainsi plus simple d’y aller le cœur léger », confie Rachel Pellaud, qui sera donc sans doute remplaçante en Allemagne. /emu