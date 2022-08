Un chrono sous l’heure de course au Triathlon de La Chaux-de-Fonds

Un après-midi de tous les superlatifs dimanche à la piscine des Mélèzes. Le complexe sportif de La Chaux-de-Fonds accueillait la 4e manche du Jurassik Series, le nouveau nom donné au championnat jurassien de triathlon. La journée a été marquée par le défi lancé par les organisateurs chaux-de-fonniers à Alexis Lhérieau : terminer le parcours de 500 m de natation 20.4 km de vélo et 5.5 km de course à pied sous la barre de l’heure de course. Une équipe de « lièvres » avec Romain Braillard (natation), Justin Paroz (cyclisme) et Gabriel Sintes (course à pied), l’ont accompagné pour le tirer en avant. Et ça a marché ! Le Neuchâtelois, déjà vainqueur à La Chaux-de-Fonds l’année dernière s’est montré à la hauteur en terminant en 59’22.