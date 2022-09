On prend les mêmes sur les 4 Foulées

Jérémy Hunt et Eleonore Paupe creusent l’écart en tête des 4 Foulées. Le sportif de Fontenais et la coureuse des Breuleux ont été les plus rapides mercredi soir à Saignelégier sur la 2e étape de l’épreuve de course à pied, une semaine après avoir triomphé au Noirmont. Jérémy Hunt s’est imposé en 32’39’’ après 9,6 km d’effort. Le podium masculin est le même que lors de la 1re étape avec la 2e place du Neuchâtelois Maël Erard à 1’40’’ et le 3e rang de Demian Schaedler de St-Imier à 1’41’’. Jérémy Hunt devance désormais son dauphin du jour de 4’19’’ au classement général.