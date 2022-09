De l’or au bout des flèches

Le club Arc et Forêt de Tavannes a mis dans le mille aux championnats de Suisse. Une dizaine d’archers régionaux ont participé aux épreuves FITA et FIELD à Genève et Lausanne ces derniers week-ends. Cédric Clémence a rapporté la médaille d’or (champion de Suisse) en catégorie Longbow de tir olympique (FITA).

Et puis, à Lausanne, Cédric Clémence a encore récolté l’or en Longbow au tir FIELD (en terrain accidenté à découvert ou en sous-bois, sur un parcours de 24 cibles).

Florian Juillerat a décroché le bronze. Par équipe, Fabrice Willemin, Florian Juillerat et Louis Willemin ont pris la 2e place en Bowhunter, tout comme Jean-René Wolfsberger, Cédric Clémence et Jean Jeanneret en Longbow. /comm-lbe