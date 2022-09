Mathieu Juillerat et Lisa Creti s’offrent le Domoniak

Deux athlètes de la région ont mis tout le monde d’accord sur le Domoniak. Mathieu Juillerat de Moutier et Lisa Creti de Rossemaison se sont imposés à Delémont sur le grand parcours de triathlon qui comportaient 1 km de natation, 29 km de VTT et 10 km de course à pied. Chez les hommes Mathieu Juillerat a devancé Lionel Cavalier d’1’13’’ et Simon Haelewyn de 9’49’’. Chez les dames, Lisa Creti a été plus rapide que Vinciane Cols de 13’37’’ et qu’Aline Giordanno de 25’18’’.

Au programme de la journée, la dernière manche des 3athlon Jurassik Series se disputait également. Le parcours était le même en natation, mais il était environ deux fois plus court en course à pied et en VTT. Bastien Jornod s’est imposé chez les hommes en 1h10’51’’. Il est suivi de Lionel Vallat à 1’46’’ et Thomas Linder à 3’03’’. Au niveau des dames, c’est Sibylle Matter qui a fait un festival avec son chrono d’1h20’31’’. Elle a devancé Mégane Choffat de 14’03’’ et Léa Schäublin de 18’20’’. À noter qu’Elio Schneider et Carole Perrot n’ont pas pris part à cette course, puisqu’ils étaient déjà assurés de terminer champions.

Plus de 200 participants se sont affrontés dans les différentes catégories. Vous retrouvez tous les résultats ici. /lge