Les 4 Foulées couronnent Maël Erard et Eléonore Paupe

Les leaders n’ont pas flanché sur les 4 Foulées. Maël Erard et Eléonore Paupe ont tenu leur rang mercredi soir aux Bois pour s’octroyer le classement général du millésime 2022 de ce rendez-vous de course à pied sur 4 étapes. Le Neuchâtelois et la Franc-Montagnarde l’emportent pour la 1re fois. Maël Erard triomphe avec 2’22’’ d’avance sur le Taignon Philippe Beuret et 4’09’’ sur le Français Maxence Vuillemin. Le sacre d’Eléonore Paupe est bien plus net. La sportive des Breuleux est couronnée avec une marge de 17’54’’ sur Alizée Caroli de Bévilard et 23’42’’ sur Rachel Gerber de Sonceboz.