Sur le Trail du Jura bernois comme à la maison

Appelez le monsieur 100%... ou monsieur Trail du Jura bernois. Tristan Blanchard a été le grand vainqueur des deux dernières éditions de l’épreuve. Tant en 2019 que l’an dernier, le Biennois a triomphé à Tramelan sur un tracé de 44 km. Ce samedi, pour la 4e édition de la manifestation, il cherchera à conserver son invincibilité même si la distance évolue. Il sera en effet au départ du nouveau parcours de 64 km pour près de 3'300 m de dénivelé positif. « C’est un peu la course à la maison qui passe au Chasseral, dit-il. C’est la montagne d’entraînement pour mes longues sorties. » Le quarantenaire connaît des débuts retentissants dans le trail. Il a découvert la discipline il y a à peine 4 ans.





Les premiers pas à la Course des Pavés

Tristan Blanchard a bifurqué durant l’automne 2018. Après une quinzaine d’années a écumé les épreuves de cross-country, il a délaissé son VTT pour chausser plus régulièrement ses baskets de course à pied. « J’en faisais dans l’intersaison. Je me suis fixé un objectif avec la Course des Pavés à La Neuveville et j’ai eu beaucoup de plaisir », raconte-t-il au moment d’évoquer cette transition. Depuis, ce co-propriétaire d’un magasin de vélos n’a plus arrêté de courir. Et ça lui réussit avec plusieurs victoires à son actif. « Les méthodes d’entraînement et la gestion de l’effort sont assez comparables » entre le VTT et le trail, lance-t-il pour expliquer ses performances. Avant d’évoquer le rôle clé de l’alimentation et du mental. Sans oublier, bien sûr, de bonnes jambes. /msc