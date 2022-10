Participation en baisse sur le Trophée jurassien

Le Trophée jurassien a fêté son grand retour. Ce sont 12 rendez-vous de VTT et/ou de course à pied qui ont eu lieu depuis le mois de mai. La dernière épreuve s’est déroulée dimanche à Glovelier, avec les courses du Tabeillon. Les athlètes de la région ont donc retrouvé leurs sentiers favoris, alors que les annulations avaient été légion ces deux dernières années en raison du Covid-19. Bryan Allemann, un des membres du comité d’organisation reconnaît toutefois que la pandémie n’a pas eu un effet positif pour les différentes manches du TJ : « Les gens qui faisaient des compétitions se sont détournés des compétitions », souligne-t-il, ajoutant que « les gens ont changé d’habitudes ». Cela a eu pour effet que la participation s’est affichée en baisse pour cette cuvée 2022. Mais Bryan Allemann reste confiant et estime qu’il faut du temps pour que tout rentre dans l’ordre. Il est convaincu que le format proposé actuellement sur le Trophée jurassien est le bon et qu’il permet aux cadors de la région de se mesurer ou d’utiliser ces rendez-vous pour améliorer leur forme. /mle