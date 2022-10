Les archers tavannois décrochent 6 médailles au championnat suisse

Ce sont surtout les jeunes archers tavannois qui se sont distingués ce week-end lors du championnat suisse 3D de tir à l’arc organisé par leur club sur les hauteurs du Fuet. Six membres du club Arc & Forêt Tavannes sont parvenus à décrocher une médaille. Si le club avait raflé cinq fois l’or l’an dernier, ce sont cette fois les jeunes Romain Hofer (Traditional U11) et Peter Signoretti (Traditional U15) qui ont pris le métal le plus précieux. Lise Clémence (Barebow U13) et Cédric Clémence (Longbow) ont obtenu l’argent tandis que Fanny Wuillemin (Traditional U18) et Florian Juillerat (Traditional) se sont parés de bronze. /comm-jpi