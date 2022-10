Le 50e Challenge 210 dominé par un Américain

Victoire américaine sur le Challenge 210 à Tramelan. Caleb Goodmann a remporté la 50e édition de la compétition internationale d’haltérophilie qui s’est tenue de vendredi à samedi. Dans la salle de la Marelle, il a dominé à l’épaulé jeté et à l’arraché le régional du Barbell club Bienne Seeland Yannick Tschan et l’Américain Ruben Martinez. Chez les dames, la victoire est allée Scheila Meister. La Suissesse a été plus forte que l’Israélienne Nicole Rubanovich et la Française Marie Mantaropoulos. 190 haltérophiles, dont 81 femmes et une cinquantaine de jeunes ont participé au tournoi.





Moutier sur le podium par équipe

La Société d’Haltérophilie Prévôtoise s’est emparée du 3e rang dans la catégorie par équipe chez les élites. Cédric Kämpf, Antoine Lab et Dany Termignone montent ainsi sur le podium du Challenge 210. Ils ont été battus par les Français de Luxeuil et St-Marcelin. Les classements détaillés sont à retrouver à la fin de l'article.





Toutes les photos de ce 50e Challenge 210 sont à retrouver dans notre galerie





Un rendez-vous à part

Le Challenge 210 a attiré 190 participants venus des quatre coins du monde. Des régionaux participent évidemment aux épreuves. C’est le cas de Dimitri Lab. L’haltérophile de Moutier concourt sous les couleurs de la Société Haltérophile Prévôtoise. Agé de 57 ans, il vit cette année son 30e Challenge 210. Une compétition à part. « C’est le plus grand tournoi de Suisse. Il y a très souvent des clubs étrangers qui viennent. », explique Dimitri Lab. L’athlète adore le tournoi pour son ambiance. « Quand on est en catégorie internationale, on tire le soir et la salle est bourrée de monde et il y a une ambiance d’enfer », indique celui qui a vécu des compétitions de haut niveau il y a quelques années.