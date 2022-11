Les Suisses ont fait moins de sport durant la pandémie

La pandémie de coronavirus a eu des conséquences sur les habitudes sportives de la population suisse. L'activité physique a baissé. Et cela nettement plus en Suisse romande et au Tessin qu'en Suisse alémanique. Reste que les gens étaient davantage à l'air libre.

Le recul des activités sportives est particulièrement marqué chez les jeunes hommes et chez les femmes de 45 à 59 ans, selon une étude présentée jeudi par l'Office fédéral du sport à Macolin (BE).

A l'inverse, l’activité sportive des plus de 60 ans a augmenté depuis le début de la pandémie en 2020, aussi bien chez les femmes que chez les hommes.

Les différences entre régions sont importantes: le recul de l’activité sportive est nettement plus marqué en Suisse romande et italienne qu’en Suisse alémanique.

Plus dehors

Depuis la pandémie, les Suissesses et les Suisses font cependant plus souvent du sport à l’extérieur ainsi qu'à domicile, à l’aide d’outils numériques. Certains sports ont connu un regain d’intérêt, comme la marche nordique, le patin à roulettes, la randonnée en raquettes, le VTT, l’entraînement de la force et le yoga.

D’autres sont moins pratiqués ou n’ont pas encore retrouvé leur popularité d’avant la crise sanitaire, à l’image de la natation, de la danse et des sports de combat. Les centres sportifs ont été moins touchés qu’attendu, car les nombreuses défections ont été en partie compensées par de nouvelles adhésions.

Quelque 2130 personnes ont été sondées en juillet dernier dans le cadre de cette étude représentative, menée par l'Observatoire suisse du sport. A ce jour, il est difficile de savoir si les tendances constatées vont perdurer, ajoute l’OFSPO.

/ATS