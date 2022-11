Romane Gauthier s’offre de doublé sur la Verticale des Franches

Romane Gauthier a décidément des jambes de chamois. La Noirmonière a remporté dimanche la Verticale des Franches pour la 2e année de suite. Elle a mis 27’43’’ pour gravir les 4,2 km pour 429 m de dénivelé positif entre Biaufond et Les Bois. La Breulotière Eléonore Paupe et la Chaux-de-Fonnière Lisa Schnubell complètent le podium de cette course à pied avec respectivement 1’08’’ et 3’03’’ de retard.

Côté masculin, Térence Risse a remporté la 2e édition de cette épreuve organisée par le Groupe Sportif Franches-Montagnes. Le Chaux-de-Fonnier a avalé le tracé, qui se compose de 100 m de dénivelé au km, en 24’22''. Il devance Jean-Luc Choffat de Soubey de 1’06’’ et Philippe Beuret de Saignelégier de 1’15’’.

Cette Verticale des Franches a réuni une centaine de participants. Les résultats complets ici. /emu