Ils sont venus à bout des 100 km de Bienne

Ils ont levé les bras au bout de l’effort. Frédéric Splendore et Marianne Okle ont remporté ce samedi matin les 100 km de Bienne. Le Vaudois s’est imposé chez les hommes en 7h14’09’’. Les Emmentalois Timon Amstutz (+13’01’’) et Severin Lang (+29’37’’) ont pris respectivement le 2e et 3e rang. Le meilleur Seelandais, Christian Stuber de Grossaffoltern, a terminé à la 7e place.

Chez les dames, la victoire est allée à la Bernoise Marianne Okle. L’habitante de Köniz a couvert le tracé en 8h50’46’’. La St-Galloise Janine Frei (+21’26’’) a terminé 2e. L’Allemande Julia Dennisen (+1h08’04’’) a complété le podium avec le 3e rang. Au pied de la boîte, avec un retard d’environ 15’ sur la Germanique, on retrouve la Biennoise Karolina Soppa.

Au total, 617 coureurs ont pris le départ vendredi soir des 100 km de Bienne. Tous les résultats sont à retrouver ici. /nmy