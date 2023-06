La Valbirsienne couronne encore Vanessa Aellig

Il n’y a pas que la grève féministe qui a rassemblé des dames ce mercredi. La Valbirsienne a vécu sa 6e édition à Malleray. Cette épreuve de course à pied exclusivement féminine a rassemblé 90 sportives. Et, comme l’an dernier, c’est Vanessa Aellig qui a coiffé la couronne de reine de l’épreuve. La citoyenne de Bassecourt a bouclé le tracé de 6,5 km pour 120 m de dénivelé en 26’53’’. De quoi devancer l’athlète de Cornol Mégane Choffat de 27’’ et la coureuse de Bévilard Alizée Caroli de 1’19’’. Après 6 éditions, la Valbirsienne n’a été domptée que par deux dames : Vanessa Aellig à 2 reprises et Marianne Froidevaux lors des 4 premières moutures. /msc