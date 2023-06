Valentin Wenger échoue en 8e de finale

Un petit tour et puis s’en va pour Valentin Wenger. Le joueur de padel de La Neuveville et son coéquipier Kilian Jordan ont été éliminés ce jeudi en 8e de finale du tournoi de double aux Jeux européens de Cracovie. Ils n’ont pas su rivaliser avec les frères portugais Nuno et Miguel Deus, têtes de série numéro 6 du tournoi. La paire suisse a perdu sèchement 6-1, 6-0. Un peu plus tôt dans la journée, le duo helvétique avait battu une paire danoise 6-2, 7-5 pour son entrée en lice dans cette épreuve. /mle