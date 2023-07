Hiérarchie respectée en ouverture de la saison de triathlon

Le championnat jurassien de triathlon (Jurassik Series) est sur orbite. Le premier rendez-vous de la saison s’est tenu samedi sur le site de la piscine d’Engollon, à l’occasion du triathlon du Val-de-Ruz.

Les deux détenteurs du challenge, le Chaux-de-Fonnier Elio Schneider et la triathlète de Prêles Carole Perrot, chez les dames, ont fait honneur à leur réputation. Et plutôt deux fois qu’une. Elio Schneider s’est imposé en moins d’une heure (59’10’’) après 500 m de natation, 21 km en vélo et 5 km en course à pied. Il a devancé de 43 secondes le Jurassien Yanis Jeannerat et de 2’30’’ Bastien Jornod (Boveresse)

Carole Perrot a gagné en 1h08’03’’. Elle a relégué ses plus proches poursuivantes à près de deux minutes, respectivement la Fribourgeoise Karin Haenni et la Chaux-de-Fonnière Natacha Erard, de 1’50’’ et de 1’55’’.

Ce triathlon du Val-de-Ruz était organisé pour la 9e fois. Il présentait quelques nouveautés comme le départ par vague de 25 en piscine. Les coureurs ne s’élançaient plus en contre-la-montre : « C’était assez étonnant et plutôt serré comme départ. Les deux cents premiers mètres, c’était un peu compliqué. Il faut essayer de faire sa place » résume Elio Schneider.